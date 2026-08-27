У Києві уламки впали біля житлового будинку та на території школи: наслідки атаки

Тієї ж ночі Росія атакувала Запоріжжя, Полтавщину та Кривий Ріг - у Запоріжжі поранено трьох людей, а в Кривому Розі влучання по промисловому підприємству травмувало ще двох.

Тоді ж у Києві пролунали вибухи - Повітряні сили попереджали про балістичну ракету, яка курсом з Чернігівщини прямувала на столицю.