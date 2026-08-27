В Киеве обломки упали у жилого дома и на территории школы: последствия атаки

Той же ночью Россияатаковала Запорожье, Полтавщину и Кривой Рог - в Запорожье ранены три человека, а в Кривом Роге попадание по промышленному предприятию травмировало еще двоих.

Тогда жев Киеве раздались взрывы - Воздушные силы предупреждали о баллистической ракете, которая курсом с Черниговщины направлялась на столицу.