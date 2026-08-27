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В Киеве обломки упали у жилого дома и на территории школы: последствия атаки

06:11 27.08.2026 Чт
1 мин
Последствия фиксируют сразу в двух районах столицы
aimg Екатерина Коваль
Фото: спасатели ГСЧС уже направляются на места попаданий (facebook.com/DSNSKyiv)

В ночь на 27 августа в Киеве зафиксировали падение обломков сразу в двух районах - Подольском и Шевченковском.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КМВА.

В Подольском районе обломки рухнули во дворе жилого дома. Информация о возможных пострадавших и масштабе повреждений пока уточняется.

Впоследствии стало известно еще одно попадание - в Шевченковском районе обломки упали на территории учебного заведения.

Воздушная угроза в столице продолжается, поэтому в КМВА призвали жителей оставаться в укрытиях до отбоя тревоги.

Той же ночью Россияатаковала Запорожье, Полтавщину и Кривой Рог - в Запорожье ранены три человека, а в Кривом Роге попадание по промышленному предприятию травмировало еще двоих.

Тогда жев Киеве раздались взрывы - Воздушные силы предупреждали о баллистической ракете, которая курсом с Черниговщины направлялась на столицу.

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