У Києві уламки "Шахедів" впали у кількох районах: які наслідки

Спочатку чиновник розповів про падіння фрагментів "Шахедів" у Печерському районі (правий берег столиці), а згодом стало відомо про аналогічну ситуацію й у Дніпровському районі (лівий берег).

Падіння сталося у дворі житлового будинку у першому випадку та на територію дитсадка у другому.

"Внаслідок атаки російських ударних БпЛА в Печерському районі Києва зафіксовано падіння уламків. Попередньо, у дворі житлового будинку", - розповів керівник КМВА у публікації 3:27.

А пізніше він додав, що падіння уламків дронів-камікадзе противника фіксують "і в Дніпровському р-ні міста, попередньо, на територію дитячого садочку".

Згодом чиновник уточнив, що у Печерському районі було загоряння внаслідок атаки "Шахедів". Зазначається, що пожежа була на відкритій території, а площа склала близько 10 "квадратів".

"Працює ДСНС. Попередньо, без жертв та руйнувань. Дані уточнюються", - розповів Попко.

Що передувало

Раніше повідомлялося, що ввечері 6 вересня російські війська запустили дрони-камікадзе для чергової атаки по Україні. Так, у кількох областях була оголошена повітряна тривога.

Також у Київській області велася робота протиповітряної оборони через "Шахеди". А згодом повітряна тривога була оголошена й у Києві, але пізніше її відмінили.

Зазначимо, що під час роботи ППО у Києві було чути кілька вибухів, і вони були досить сильними.