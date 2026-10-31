У Києві уламки російського дрона впали на торговельний центр, поранено дитину

Нагадаємо, що ввечері 29 жовтня Київ зазнав чергової ракетної атаки. Унаслідок обстрілу загинула одна людина, а у Дніпровському районі столиці уламки ракети горіли у дворі житлового комплексу.

Крім того, в іншому будинку вибуховою хвилею вибило вікна.

Також у ніч на 27 жовтня Росія вдруге за ніч вдарила балістикою по Києву.

Тоді в столиці оголошували червоний рівень небезпеки, а цивільних закликали залишатися в укриттях через ризик повторних ударів.