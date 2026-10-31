В Киеве обломки российского дрона упали на торговый центр, ранен ребенок

Напомним, что вечером 29 октября Киев подвергся очередной ракетной атаке. В результате обстрела погиб один человек, а в Днепровском районе столицы обломки ракеты горели во дворе жилого комплекса.

Кроме того, в другом доме взрывной волной выбило окна.

Также в ночь на 27 октября Россия вторично за ночь ударила баллистикой по Киеву.

Тогда в столице объявляли красный уровень опасности, а гражданских призывали оставаться в укрытиях из-за риска повторных ударов.