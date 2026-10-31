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В Киеве обломки российского дрона упали на торговый центр, ранен ребенок

20:05 31.10.2026 Сб
1 мин
aimg Сергей Козачук
Фото: обломки дрона упали на ТЦ в Киеве (Getty Images)

В результате падения обломков вражеского беспилотника на территории Оболонского района Киева поврежден торговый центр, есть пострадавшая.

По предварительной информации военной администрации, в результате вражеской атаки зафиксировано падение обломков российского дрона.

В частности, удар пришелся на территорию местного торгового центра.

На месте происшествия работают соответствующие экстренные службы по ликвидации последствий и оказанию помощи.

По предварительной информации, пострадала женщина.

Обновлено 20:10

По уточненной информации, в результате вражеской атаки пострадала 12-летняя девочка.

Ребенку оперативно предоставили необходимую медицинскую помощь на месте происшествия.

Напомним, что вечером 29 октября Киев подвергся очередной ракетной атаке. В результате обстрела погиб один человек, а в Днепровском районе столицы обломки ракеты горели во дворе жилого комплекса.

Кроме того, в другом доме взрывной волной выбило окна.

Также в ночь на 27 октября Россия вторично за ночь ударила баллистикой по Киеву.

Тогда в столице объявляли красный уровень опасности, а гражданских призывали оставаться в укрытиях из-за риска повторных ударов.

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