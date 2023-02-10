У Києві уламки ракети пошкодили автомобілі та приватний будинок в Голосіївському районі
Російські окупанти сьогодні, 10 лютого, масовано обстрілюють мирні міста України. Зокрема, пошкодження зафіксовані у Голосіївському районі столиці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка.
"Уламки ракети пошкодили авто та дах приватного будинку в Голосіївському районі", - написав він.
Кличко наголосив, що ракетна атака триває та закликав мешканців залишатися в укриттях.
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КМВА повідомляє, що у Голосіївському районі пошкоджено два автомобілі, будинок та електромережі. При цьому дані щодо постраждалих уточнюється.
РБК-Україна повідомляло, що сьогодні у Києві пролунали вибухи під час повітряної тривоги.
Додамо, що зараз повітряну тривогу оголошено всій території України.
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