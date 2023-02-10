В Киеве обломки ракеты повредили автомобили и частный дом в Голосеевском районе
Российские оккупанты сегодня, 10 февраля, массированно обстреливают мирные города Украины. В частности, повреждения были зафиксированы в Голосеевском районе столицы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.
"Обломки ракеты повредили авто и крышу частного дома в Голосеевском районе", - написал он.
Кличко подчеркнул, что ракетная атака продолжается и призвал жителей оставаться в укрытиях.
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КГВА сообщает, что в Голосеевском районе повреждены два автомобиля, дом и электросети. При этом данные о пострадавших уточняются.
РБК-Украина сообщало, что сегодня в Киеве раздались взрывы во время воздушной тревоги.
Добавим, что сейчас воздушная тревога объявлена всей территории Украины.
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