У Києві уламки дрона впали на дах житлового будинку

"За попередньою інформацією, внаслідок падіння уламків збитого ворожого дрона на дах житлового будинку в Подільському районі сталося загоряння", - написав Ткаченко.

Він уточнив, що на місце інциденту вже вирушили рятувальники.

Також начальник КМВА закликав киян перебувати в укритті, оскільки тривога триває.

Оновлено 22:32

Мер Києва Віталій Кличко уточнив, що пожежа почалася на четвертому поверху чотириповерхівки. До медиків поки що ніхто не звертався.

Оновлено: пожежу локалізували, постраждалих немає

Пізніше мер столиці розповів, що пожежу в будинку в Подільському районі вже локалізували.

Між тим мешканців місто просять лишатися в укриттях, позаяк дронова атака триває, й в районі Пущі Водиці в столиці працюють сили ППО.

Також Кличко поінформував, що із будинку в Подільському районі столиці евакуювали чотирьох людей.

"Постраждалих наразі немає. Пожежу екстрені служби локалізували", - додав він.

Міський голова також розповів, що був зафіксований ще один БПЛА противника, який рухався у бік центра Києва.