Є жертва, пошкоджено багатоповерхівки: РФ знову атакувала Запоріжжя

У Запоріжжі та області ввечері п'ятниці 21 березня пролунали вибухи. У регіоні оголошено сигнал повітряної тривоги на тлі дронової та авіаційної загрози.

Про це передає РБК-Україна , посилаючись на керівника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова .

Близько 18:20 у Запоріжжі та області було оголошено тривогу. Повідомлялось про низку вибухів.

Згодом Федоров уточнив, що внаслідок ворожої атаки у Запоріжжі є постраждалі. Також є пошкодження приватних будинків та багатоповерхівок міста. Детальна інформація встановлюється.

Пізніше він написав, що внаслідок удару по Запоріжжю відомо про 5 постраждалих.

"Троє людей у важкому стані, двоє - в стані середньої тяжкості. Медики надають їм всю необхідну допомогу. Небезпека не минула. Будьте в безпечних місцях до відбою", - написав він.

Федоров уточнив, що через ворожу атаку сталося щонайменше три займання

Варто зауважити, що перед цим Повітряні сили попередили про загрозу керованих авіаційних в регіоні. Однак чим саме було завдано удару по місту - наразі не відомо.

Оновлено о 22:15.

Федоров повідомив про те, що в результаті ворожої атаки по Запоріжжю вже є жертви.

"Атака росіян на Запоріжжя забрала життя однієї людини. Щойно рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого будинку тіло жінки", - повідомив він.

Удар по передмістю Запоріжжя

Нагадаємо, 20 березня ввечері росармія атакувала керованими авіабомбами населені пункти Запорізького району. На місці влучань спалахнули пожежі, й були поранені люди.

За даними ОВА, що внаслідок ворожої атаки загорілися автівки та житлові будинки. Як передали надзвичайники, від ДСНС для ліквідації наслідків залучали 55 рятувальників і 9 одиниць техніки.