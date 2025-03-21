В Киеве обломки дрона упали на крышу жилого дома

Атака дронов

Напомним, российские оккупанты сегодня, 21 марта, запустили по Украине свои дроны-камикадзе. Часть из них уже долетела до Киева.

Мэр Виталий Кличко сообщал, что на левом берегу столицы работает противовоздушная оборона.

Также россияне ударили беспилотниками по Запорожью. Известно, что одна женщина погибла. При этом еще пять мирных жителей получили ранения.

По состоянию на сейчас тревога объявлена в большинстве областей Украины.

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