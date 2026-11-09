У Києві уламки дрона впали біля школи

Ворог від ранку продовжує атаки на Київ. Є наслідки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка.
Через чергову атаку росіян на місто фіксуються наслідки у Деснянському районі.
"У Деснянському районі падіння уламків БпЛА на відкритій території біля школи. Екстрені служби прямують на місце", - йдеться у повідомленні.
Наразі про наслідки атаки нічого не відомо. Також немає інформації про можливих постраждалих чи поранених.
Раніше РБК-Україна розповідало, що РФ атакувала об'єкт енергетики в Одесі. Унаслідок атаки є загиблі та поранені люди.
Постійні атаки Росії на інфраструктуру України спричинили масштабні відключення світла - у 12 областях.