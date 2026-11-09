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У Києві уламки дрона впали біля школи

12:20 09.11.2026 Пн
1 хв
aimg Олена Чупровська
Фото: РФ атакувала дронами Київ (Getty Images)

Ворог від ранку продовжує атаки на Київ. Є наслідки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка.

Через чергову атаку росіян на місто фіксуються наслідки у Деснянському районі.

"У Деснянському районі падіння уламків БпЛА на відкритій території біля школи. Екстрені служби прямують на місце", - йдеться у повідомленні.

Наразі про наслідки атаки нічого не відомо. Також немає інформації про можливих постраждалих чи поранених.

Раніше РБК-Україна розповідало, що РФ атакувала об'єкт енергетики в Одесі. Унаслідок атаки є загиблі та поранені люди.

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КиївВибухиАтака дронів