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В Киеве обломки дрона упали возле школы

12:20 09.11.2026 Пн
1 мин
aimg Елена Чупровская
Фото: РФ атаковала дронами Киев (Getty Images)

Враг с утра продолжает атаки на Киев. Есть последствия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.

Из-за очередной атаки россиян на город фиксируются последствия в Деснянском районе.

"В Деснянском районе падение обломков БПЛА на открытой территории возле школы. Экстренные службы направляются на место", - говорится в сообщении.

Пока о последствиях атаки ничего не известно. Также нет информации о возможных пострадавших или раненых.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что РФ атаковала объект энергетики в Одессе. В результате атаки есть погибшие и раненые люди.

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