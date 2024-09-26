У Києві уламки дрона пошкодили житловий будинок і газову трубу

Нічна атака "Шахедів"

Нагадаємо, впродовж ночі Україна перебуває під масштабною атакою ударних безпілотників типу "Шахед".

Десятки дронів заходили на країну хвилями з півночі та півдня й долетіли до Івано-Франківської та Чернівецької області.

У Києві мінімум шість разів за ніч лунали вибухи через роботу ППО.

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