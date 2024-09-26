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В Киеве обломки дрона повредили жилой дом и газовую трубу

Фото: в Киеве дроны попали в многоэтажку (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В Печерском районе Киева обломки вражеского беспилотника повредили жилой дом. Произошла разгерметизация газовой трубы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГВА и мэра Киева Виталия Кличко.

В результате воздушной атаки ударных БпЛА в Печерском районе столицы предварительно произошло возгорание на первом этаже пятиэтажного жилого дома.

Кроме того, обломки дрона разгерметизировали газовую трубу на первом этаже поврежденного дома.

Все службы прибыли на место инцидента. Предварительно - без пострадавших.

Обновлено 6:45

В КГВА сообщили, что кроме разгерметизации газовой трубы, повреждены около 20 автомобилей. Обломки упали на территории детского сада.

Информация о вероятных пострадавших уточняется.

Фото: Киевская городская военная администрация (t.me/VA_Kyiv)

Ночная атака "Шахедов"

Напомним, в течение ночи Украина находится под масштабной атакой ударных беспилотников типа "Шахед".

Десятки дронов заходили на страну волнами с севера и юга и долетели до Ивано-Франковской и Черновицкой области.

В Киеве минимум шесть раз за ночь звучали взрывы из-за работы ПВО.

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