В Киеве обломки дрона повредили жилой дом и газовую трубу

Ночная атака "Шахедов"

Напомним, в течение ночи Украина находится под масштабной атакой ударных беспилотников типа "Шахед".

Десятки дронов заходили на страну волнами с севера и юга и долетели до Ивано-Франковской и Черновицкой области.

В Киеве минимум шесть раз за ночь звучали взрывы из-за работы ПВО.

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