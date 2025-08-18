У Києві у ТЦК чоловік розбив чашку і порізав собі руку, його госпіталізували
У Києві військовозобов’язаний, який перебував на збірному пункті, порізав собі руку. Його госпіталізували до однієї з лікарень столиці.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Київський міський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).
Як зазначається, 17 серпня близько 15:00 чоловік почав поводитися неадекватно: кричав, погрожував іншим військовозобов’язаним та адміністрації збірного пункту, не реагував на зауваження.
Після прибуття правоохоронців він забіг до ванної кімнати, де, розбивши чашку, завдав собі порізів на лівому передпліччі. Медик оперативно наклав пов’язку, а згодом чоловіка госпіталізували до Київської міської клінічної лікарні.
Поки медик накладав йому пов’язку, чоловік продовжував кричати та погрожував, що й далі наноситиме рани собі та іншим людям, які також перебували у збірному пункті.
"Станом на зараз його життю та здоров’ю нічого не загрожує. Пошкодження на передпліччі вчасно перев’язали, інших травм не було", – повідомили у ТЦК.
Наразі проводиться службова перевірка за цим фактом.
Раніше РБК-Україна писало, що у Харкові 36-річний чоловік з ножем напав на поліцейського та трьох співробітників ТЦК під час перевірки документів. Усім потерпілим завдано поранень, їх госпіталізовано. Нападника швидко затримали, йому повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід - тримання під вартою без права застави.
За кілька днів до того на Волині група людей напала на службовий автомобіль ТЦК та поліції під час оповіщення військовозобов’язаних у селі Соловичі. Серед нападників був місцевий староста, який розбив лобове скло авто, а ще кілька осіб пошкодили транспорт і травмували водія.