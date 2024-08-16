У Києві на Троєщині палає квартира, вогонь перекинувся й на інші

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Одесі нещодавно сталась масштабна пожежа поблизу села Маяки та озера Тудорове, внаслідок чого в кількох районах міста була помітна заграва.

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