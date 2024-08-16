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В Киеве на Троещине пылает квартира, огонь перекинулся и на другие

Иллюстративное изображение (facebook.com/DSNSKHARKIV)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 16 августа, в Киеве, на улице Бальзака, произошел пожар в одной из многоэтажек. Позже огонь из одной квартиры перекинулся на другую.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный Telegram-канал "Реальный Киев".

На месте уже работают спасатели. В частности, сообщений о пострадавших пока нет.

Стоит добавить, что официальные лица, или Государственная служба чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) пока никак не комментировали ситуацию.

Как вести себя во время пожара

Во время пожара в многоэтажном доме важно соблюдать определенные правила для обеспечения собственной безопасности и безопасности других. Вот несколько советов: 

  • Сохраняйте спокойствие. Паника может только навредить;
  • Позвоните в службу спасения. Как можно быстрее сообщите о пожаре по номеру экстренных служб (например, 101 в Украине);
  • Оцените ситуацию. Если дым заполняет помещение, используйте полотенце или другой кусок ткани, чтобы закрыть нос и рот, и двигайтесь как можно ниже к полу, где воздух чище;
  • Не пользуйтесь лифтом. Лифты могут отказать в критический момент или застрять. Всегда используйте лестницу, даже если это отнимает больше времени;
  • Найдите ближайший выход. Ознакомьтесь с планом эвакуации вашего дома заранее;
  • Выходите осторожно. Выходите из дома по лестнице, проверяя двери на ощущение тепла перед тем, как открыть их;
  • Помогите другим. Если вы можете безопасно помочь другим людям, особенно тем, кто не может самостоятельно выйти, сделайте это.
  • Не возвращайтесь внутрь. Не возвращайтесь в здание, даже если вы забыли личные вещи;
  • Оставайтесь на связи. Если вы не можете покинуть дом из-за дыма или огня, старайтесь связаться со спасателями или использовать сигнальные знаки, чтобы привлечь их внимание. 

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Одессе недавно произошел масштабный пожар вблизи села Маяки и озера Тудорово, в результате чего в нескольких районах города было заметно зарево.

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Киев