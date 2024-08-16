В Киеве на Троещине пылает квартира, огонь перекинулся и на другие

Сегодня, 16 августа, в Киеве, на улице Бальзака, произошел пожар в одной из многоэтажек. Позже огонь из одной квартиры перекинулся на другую.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный Telegram-канал "Реальный Киев".
На месте уже работают спасатели. В частности, сообщений о пострадавших пока нет.
Стоит добавить, что официальные лица, или Государственная служба чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) пока никак не комментировали ситуацию.
Во время пожара в многоэтажном доме важно соблюдать определенные правила для обеспечения собственной безопасности и безопасности других. Вот несколько советов:
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Одессе недавно произошел масштабный пожар вблизи села Маяки и озера Тудорово, в результате чего в нескольких районах города было заметно зарево.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.