В Киеве на Троещине пылает квартира, огонь перекинулся и на другие

На месте уже работают спасатели. В частности, сообщений о пострадавших пока нет.

Стоит добавить, что официальные лица, или Государственная служба чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) пока никак не комментировали ситуацию.

Как вести себя во время пожара

Во время пожара в многоэтажном доме важно соблюдать определенные правила для обеспечения собственной безопасности и безопасности других. Вот несколько советов: