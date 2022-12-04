ua ru
Вс, 04 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Киеве на Троещине в многоэтажке произошел взрыв

Новина українською →
Киев, Воскресенье 04 декабря 2022 21:47
В Киеве на Троещине в многоэтажке произошел взрыв Фото: в Киеве на Троещине в многоэтажке произошел взрыв (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

В Киеве сегодня, 4 декабря, в одном из многоэтажных домов по улице Цветаева произошел громкий взрыв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соцсети.

По словам очевидцев, во многих квартирах многоэтажки на Троещине в результате взрывной волны вылетели стекла и даже стеклопакеты целиком. Также в доме начался пожар. Предположительно на одном из этажей мог взорваться генератор.

Ранее сообщалось, что в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Донецкой и Одесской областях уже с завтра, 5 декабря, будут действовать плановые отключения света.

Ранее мы писали, что в Херсоне продолжаются работы по восстановлению света. В настоящее время электроснабжение доступно 85% горожан.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Взрыв
NEWS
ВСУ наращивают темпы контрнаступления в Луганской области: карты боев
ВСУ наращивают темпы контрнаступления в Луганской области: карты боев
DAILY
Вернуться в график. Когда в Украине прекратятся аварийные отключения электроэнергии
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Вернуться в график. Когда в Украине прекратятся аварийные отключения электроэнергии