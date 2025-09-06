У Києві тривога через "Шахеди", у Запоріжжі лунають вибухи: де ще загроза ударів

Удар по Україні вночі 6 вересня

Нагадаємо, що військові РФ в ніч на 6 вересня випустили по Україні більше 90 дронів. Зафіксовані влучання у восьми локаціях, а також падіння уламків у кількох місцях.

Сили протиповітряної оборони ліквідували 68 ворожих дронів на півночі та сході країни. При цьому було зафіксовано влучання 18 ударних безпілотників на 8 локаціях та падіння збитих на 4 локаціях.

Водночас повідомлялось, що в ніч на 6 вересня Росія обстріляла залізничну інфраструктуру в Донецькій області.

В "Укрзалізниці" розповіли, що через атаку дільниця перед Слов'янськом знеструмлена. Як наслідок - низка потягів затримується.