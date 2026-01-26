ua en ru
Пн, 26 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

У Києві тривала повітряна тривога спричинила колапс у метро

Київ, Понеділок 26 січня 2026 18:13
UA EN RU
У Києві тривала повітряна тривога спричинила колапс у метро Ілюстративне фото: метро в Києві (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

У Києві тривала повітряна тривога, яку оголосили ще о 14:08, призвела до колапсу на "червоній" гілці метро.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна та КМДА.

Через повітряну тривогу на "червоній" гілці метро змінили рух. Зокрема, спочатку в одному напрямку поїзди курсували від "Академмістечка" до "Театральної". В іншому - від "Арсенальної" до "Академмістечка".

Пізніше рух потягів через тривогу знову було змінено. Зокрема, станом на 17:00 в одному напрямку потяги курсували від "Академмістечка" до "Політехнічного інституту". В іншому - від "Арсенальної" до "Академмістечка".

Станом на зараз поїзди рухаються "червоною" лінією так:

  • у напрямку центру між станціями "Академмістечко" й "Берестейська";
  • у напрямку виїзду з міста між станціями "Арсенальна" до станції "Академмістечко".

Варто нагадати, що під час повітряної тривоги метро в Києві працює в особливому режимі: наземні ділянки зупиняються, а підземні станції функціонують як цілодобові укриття.

Рух поїздів обмежується або припиняється, залежно від лінії та ситуації, однак станції залишаються відкритими для громадян, які ховаються.

Нагадаємо, сьогодні вдень у столиці оголосили сигнал повітряної тривоги. Це сталося через те, що над Києвом помітили російські ударні дрони.

Зазначимо, у столиці створили петицію для перейменування станції метро "Почайна" на "Бандерівську" - на честь провідника українського визвольного руху Степана Бандери.

Крім того, у Києві пропонують перейменувати станцію метрополітену "Академмістечко" на "Василя Стуса". Відповідна петиція вже зареєстрована на сайті електронних петицій Київської міськради.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Метро Повітряна тривога
Новини
"Треба діяти швидше": Зеленський жорстко оцінив темпи відновлення тепла в Києві
"Треба діяти швидше": Зеленський жорстко оцінив темпи відновлення тепла в Києві
Аналітика
До весни у Києві можуть закритися 20% закладів: як ресторани виживають без світла
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна До весни у Києві можуть закритися 20% закладів: як ресторани виживають без світла