У Києві тривала повітряна тривога спричинила колапс у метро

У Києві тривала повітряна тривога, яку оголосили ще о 14:08, призвела до колапсу на "червоній" гілці метро.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна та КМДА .

Через повітряну тривогу на "червоній" гілці метро змінили рух. Зокрема, спочатку в одному напрямку поїзди курсували від "Академмістечка" до "Театральної". В іншому - від "Арсенальної" до "Академмістечка".

Пізніше рух потягів через тривогу знову було змінено. Зокрема, станом на 17:00 в одному напрямку потяги курсували від "Академмістечка" до "Політехнічного інституту". В іншому - від "Арсенальної" до "Академмістечка".

Станом на зараз поїзди рухаються "червоною" лінією так:

у напрямку центру між станціями "Академмістечко" й "Берестейська";

у напрямку виїзду з міста між станціями "Арсенальна" до станції "Академмістечко".

Варто нагадати, що під час повітряної тривоги метро в Києві працює в особливому режимі: наземні ділянки зупиняються, а підземні станції функціонують як цілодобові укриття.

Рух поїздів обмежується або припиняється, залежно від лінії та ситуації, однак станції залишаються відкритими для громадян, які ховаються.