У Києві тривала повітряна тривога спричинила колапс у метро
У Києві тривала повітряна тривога, яку оголосили ще о 14:08, призвела до колапсу на "червоній" гілці метро.
Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна та КМДА.
Через повітряну тривогу на "червоній" гілці метро змінили рух. Зокрема, спочатку в одному напрямку поїзди курсували від "Академмістечка" до "Театральної". В іншому - від "Арсенальної" до "Академмістечка".
Пізніше рух потягів через тривогу знову було змінено. Зокрема, станом на 17:00 в одному напрямку потяги курсували від "Академмістечка" до "Політехнічного інституту". В іншому - від "Арсенальної" до "Академмістечка".
Станом на зараз поїзди рухаються "червоною" лінією так:
- у напрямку центру між станціями "Академмістечко" й "Берестейська";
- у напрямку виїзду з міста між станціями "Арсенальна" до станції "Академмістечко".
Варто нагадати, що під час повітряної тривоги метро в Києві працює в особливому режимі: наземні ділянки зупиняються, а підземні станції функціонують як цілодобові укриття.
Рух поїздів обмежується або припиняється, залежно від лінії та ситуації, однак станції залишаються відкритими для громадян, які ховаються.
Нагадаємо, сьогодні вдень у столиці оголосили сигнал повітряної тривоги. Це сталося через те, що над Києвом помітили російські ударні дрони.
Зазначимо, у столиці створили петицію для перейменування станції метро "Почайна" на "Бандерівську" - на честь провідника українського визвольного руху Степана Бандери.
Крім того, у Києві пропонують перейменувати станцію метрополітену "Академмістечко" на "Василя Стуса". Відповідна петиція вже зареєстрована на сайті електронних петицій Київської міськради.