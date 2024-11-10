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В Киеве на фоне угрозы "Шахедов" были слышны взрывы

Киев, Воскресенье 10 ноября 2024 00:15
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В Киеве на фоне угрозы "Шахедов" были слышны взрывы Фото: мобильная огневая группа ВСУ (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В районе города Киев в ночь на 10 ноября прогремели взрывы. В столице продолжается воздушная тревога из-за угрозы вражеских атак с применением "Шахедов".

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Взрыв в Киеве был слышен около 00.03. Через несколько минут раздалась еще серия взрывов.

Перед этим в Воздушных силах информировали о фиксации движения ударных беспилотников противника, в частности, в направлении Киевской области со стороны Черниговской, Полтавской и Сумской областей.

Между тем в мониторинговых группах пишут о движении дронов-камикадзе врага в сторону столицы с разных направлений, и высказывают предположение, что взрывы связаны с работой ПВО.

Массированная дроновая атака

Добавим, что в Киевской области между тем тоже идет работа противовоздушной обороны через "Шахеды".

Также сообщалось, что 9 ноября в Киеве из-за угрозы атаки БПЛА врага объявляли воздушную тревогу (в 22.07). Она продолжается до сих пор.

Как сообщалось, ранее вечером 9 ноября российские захватчики запустили для ударов по Украине несколько групп "Шахедов" с разных направлений. Так, в ряде областей Украины была объявлена ​​воздушная тревога.

Напомним, во время прошедшей дроновой атаки в ночь на 9 ноября российские оккупанты запустили по Украине 51 ударный БПЛА и беспилотники неустановленного типа. Противовоздушная оборона ВСУ работала в 11 областях.

Тогда во время отражения вражеской воздушной атаки были уничтожены 32 вражеских беспилотника. Еще 18 БПЛА были локационно потеряны в разных регионах Украины.

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Киев Взрывы Атака дронов
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