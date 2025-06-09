У Києві на тлі дронової атаки працює ППО

Повітряну тревогу було оголошено у Києві о 22:45. Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко попередив про велику кількість цілей, які тримали курс на столицю.

"Багато цілей в різних регіонах, можливий курс на столицю. Також зі сходу кілька цілей на околицях Києва. Працюватиме ППО, може бути гучно. Перебувайте в укриттях", - написав він.

О 01:49 у КМДА попередили про роботу ППО по ворожій цілі у столиці.

О 02:27 Ткаченко повідомив, що внаслідок російської атаки пошкоджено офісну будівлю в Дарницькому районі.

"На місці працюють служби. Зʼясовуємо ступінь пошкоджень. Інформація уточнюється. Атака триває. На підступах до столиці є ворожі дрони. В область ще залітають нові", - розповів він.