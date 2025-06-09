В Киеве на фоне дроновой атаки работает ПВО

Воздушная тревога была объявлена в Киеве в 22:45. Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко предупредил о большом количестве целей, которые держали курс на столицу.

"Много целей в разных регионах, возможен курс на столицу. Также с востока несколько целей в окрестностях Киева. Будет работать ПВО, может быть громко. Находитесь в укрытиях", - написал он.

В 01:49 в КГГА предупредили о работе ПВО по вражеской цели в столице.