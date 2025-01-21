У Києві на тлі дронової атаки працює ППО

"Працює ППО! Залишайтеся в укриттях до відбою", - написав Ткаченко.

До цього Ткаченко заявляв, що на межі Києва та області було зафіксовано ворожі безпілотники.

Станом на 20:10 про постраждалих чи руйнування - не повідомлялось.

Пізніше мер міста Володимир Кличко уточнив, що сили ППО працюють на лівому березі Києва.

"Перебувайте в укриттях", - написав Кличко.

Також Кличко повідомив, що загроза від ворожих дронів поширилась і на правий берег столиці.

Зауважимо, що за даними Повітряних сил, російська армія знову запустила по території України дрони.

Також незадовго до цього українців попереджали про загрозу балістичного удару.