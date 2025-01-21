Росія знову запустила "Шахеди" по Україні: де попереджають про небезпеку
Російська Федерація запустила безпілотники по території в України ввечері вівторка, 21 січня. У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.
За даними Повітряних сил, російська армія запустила декілька груп безпілотників з північного напрямку. Спочатку тривога була оголошена у Сумській та Чернігівській областях.
"Київ! Ворожий ударний БпЛА у вашому напрямку зі сходу", - повідомили Повітряні сили.
Інформації щодо руху ворожих ударних дронів:
- дрони на північному сході і заході Сумщини, курс - південно-західний/південно-східний;
- дрони на сході Харківщини, курс - західний/північно-західний.
Також начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що ворожі дрони помічено на околицях Києва.
Де оголошено тривогу
Нагадаємо, сьогодні у Києві та низці регіонів України вже було оголошено сигнал повітряної тривоги. Попереджали про загрозу балістичного удару.
А ввечері 20 січня, терористи вкотре вдались до нічної атаки - росіяни запустили безпілотні літальні апарати (БпЛА) типу Shahed з декількох напрямків.
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