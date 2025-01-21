В Киеве на фоне дроновой атаки работает ПВО

"Работает ПВО! Оставайтесь в укрытиях до отбоя", - написал Ткаченко.

До этого Ткаченко заявлял, что на границе Киева и области были зафиксированы вражеские беспилотники.

По состоянию на 20:10 о пострадавших или разрушениях - не сообщалось.

Позже мэр города Владимир Кличко уточнил, что силы ПВО работают на левом берегу Киева.

"Находитесь в укрытиях", - написал Кличко.

Также Кличко сообщил, что угроза от вражеских дронов распространилась и на правый берег столицы.

Заметим, что по данным Воздушных сил, российская армия снова запустила по территории Украины дроны.

Также незадолго до этого украинцев предупреждали об угрозе баллистического удара.