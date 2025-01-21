В Киеве на фоне дроновой атаки работает ПВО

Российская армия вечером вторника, 21 января, запустила по территории Украины беспилотники типа "Шахед". На фоне атаки дронов взрывы прогремели в Киеве.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.
"Работает ПВО! Оставайтесь в укрытиях до отбоя", - написал Ткаченко.
До этого Ткаченко заявлял, что на границе Киева и области были зафиксированы вражеские беспилотники.
По состоянию на 20:10 о пострадавших или разрушениях - не сообщалось.
Позже мэр города Владимир Кличко уточнил, что силы ПВО работают на левом берегу Киева.
"Находитесь в укрытиях", - написал Кличко.
Также Кличко сообщил, что угроза от вражеских дронов распространилась и на правый берег столицы.
Заметим, что по данным Воздушных сил, российская армия снова запустила по территории Украины дроны.
Также незадолго до этого украинцев предупреждали об угрозе баллистического удара.
Вечером 20 января, террористы в очередной раз прибегли к ночной атаке - россияне запустили беспилотные летательные аппараты (БпЛА) типа Shahed с нескольких направлений.
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