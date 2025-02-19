У Києві на тлі атаки РФ дронами чути вибухи

"Вибухи в столиці. Працює ППО. Залишайтеся в укриттях", - йдеться у повідомленні о 02:06.

Зазначимо, що близько півгодини тому у Повітряних силах ЗСУ попереджали, що в напрямку Києва, з північного сходу - летить ворожий ударний безпілотник.

Де оголосили тривогу

Станом на 02:15 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, Житомирській, Вінницькій, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській та Харківській областях.