У Києві працює ППО
У Києві сьогодні, 18 лютого, ввечері, оголошено повітряну тривогу. Працюють сили протиповітряної оборони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка в Telegram.
"У столиці працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях", - написав мер.
Більш докладних деталей міський голова не розкрив.
Атака дронів
Варто зауважити, що сьогодні, 18 лютого, російські окупанти вкотре запустили по Україні ударні безпілотники.
Повітряні сили попереджали, що загроза атак дронів є для Києва та Київської області.
Також ворожі дрони зараз фіксують і в низці інших областей.
Зокрема, мер Одеси Геннадій Труханов закликав жителів міста перебувати в безпечних місцях. Повітряні сили зазначили, що в напрямку Одеси та Чорноморська летять ворожі безпілотники.
До слова, нещодавно в низці регіонів тривогу оголошували через загрозу застосування балістики. На цьому тлі в Сумах прогримів вибух.
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