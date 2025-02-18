У Києві працює ППО

У Києві сьогодні, 18 лютого, ввечері, оголошено повітряну тривогу. Працюють сили протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка в Telegram .

Більш докладних деталей міський голова не розкрив.

"У столиці працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях", - написав мер.

Атака дронів

Варто зауважити, що сьогодні, 18 лютого, російські окупанти вкотре запустили по Україні ударні безпілотники.

Повітряні сили попереджали, що загроза атак дронів є для Києва та Київської області.

Також ворожі дрони зараз фіксують і в низці інших областей.

Зокрема, мер Одеси Геннадій Труханов закликав жителів міста перебувати в безпечних місцях. Повітряні сили зазначили, що в напрямку Одеси та Чорноморська летять ворожі безпілотники.

До слова, нещодавно в низці регіонів тривогу оголошували через загрозу застосування балістики. На цьому тлі в Сумах прогримів вибух.

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