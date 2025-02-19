В Киеве на фоне атаки РФ дронами слышны взрывы

Россия атакует Украину дронами

Отметим, что этой ночью во многих регионах Украины были зафиксированы и продолжают фиксироваться вражеские дроны.

В связи с этим, еще вечером 18 февраля, в Киеве тоже были слышны взрывы. В столице также работали системы ПВО.

Кроме того, в сети было много сообщений об атаке беспилотников по Одессе. Менее, чем час назад, мер города Геннадий Труханов заявил, что вследствие вражеских ударов, много домов в городе остались без света, воды и тепла.

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