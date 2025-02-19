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У Києві на тлі атаки РФ дронами чути вибухи

Середа 19 лютого 2025 02:15
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У Києві на тлі атаки РФ дронами чути вибухи Фото: киян закликали бути в укриттях (Getti Images)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 19 лютого у Києві лунають вибухи. В столиці працює ППО на тлі атаки російських дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличка.

"Вибухи в столиці. Працює ППО. Залишайтеся в укриттях", - йдеться у повідомленні о 02:06.

Зазначимо, що близько півгодини тому у Повітряних силах ЗСУ попереджали, що в напрямку Києва, з північного сходу - летить ворожий ударний безпілотник.

Де оголосили тривогу

Станом на 02:15 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, Житомирській, Вінницькій, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській та Харківській областях.

У Києві на тлі атаки РФ дронами чути вибухи

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