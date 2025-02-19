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В Киеве на фоне атаки РФ дронами слышны взрывы

Среда 19 февраля 2025 02:15
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В Киеве на фоне атаки РФ дронами слышны взрывы Фото: киевлян призвали быть в укрытиях (Getti Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 19 февраля в Киеве раздаются взрывы. В столице работает ПВО на фоне атаки российских дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко.

"Взрывы в столице. Работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях", - говорится в сообщении в 02:06.

Отметим, что около получаса назад в Воздушных силах ВСУ предупреждали, что в направлении Киева, с северо-востока - летит вражеский ударный беспилотник.

Где объявили тревогу

По состоянию на 02:15 карта воздушных тревог выглядит так. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской и Харьковской областях.

В Киеве на фоне атаки РФ дронами слышны взрывы

Россия атакует Украину дронами

Отметим, что этой ночью во многих регионах Украины были зафиксированы и продолжают фиксироваться вражеские дроны.

В связи с этим, еще вечером 18 февраля, в Киеве тоже были слышны взрывы. В столице также работали системы ПВО.

Кроме того, в сети было много сообщений об атаке беспилотников по Одессе. Менее, чем час назад, мер города Геннадий Труханов заявил, что вследствие вражеских ударов, много домов в городе остались без света, воды и тепла.

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