В Киеве на фоне атаки РФ дронами слышны взрывы

В ночь на 19 февраля в Киеве раздаются взрывы. В столице работает ПВО на фоне атаки российских дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко.

"Взрывы в столице. Работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях", - говорится в сообщении в 02:06. Отметим, что около получаса назад в Воздушных силах ВСУ предупреждали, что в направлении Киева, с северо-востока - летит вражеский ударный беспилотник. Где объявили тревогу По состоянию на 02:15 карта воздушных тревог выглядит так. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской и Харьковской областях.