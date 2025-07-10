У Києві на тлі атаки дронів пролунали вибухи: в столиці працювала ППО

Приблизно о 01:03 в столиці огосили повітряну тривогу. Вже о 01:12 в місті було чути роботу ППО, після чого пролунав звук вибуху (ймовірно, був збитий ворожий дрон).

Напередодні військові інформували, що в Київській області фіксуються ворожі безпілотники. Зокрема, в області вже була робота ППО.

Де оголосили тривогу

Станом на 01:23 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, Житомирській, Вінницькій, Рівненській, Волинській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Харківській, Запорізькій та Донецькій областях.