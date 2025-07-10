В Киеве на фоне атаки дронов прогремели взрывы: в столице работала ПВО

Примерно в 01:03 в столице объявили воздушную тревогу. Уже в 01:12 в городе была слышна работа ПВО, после чего раздался звук взрыва (вероятно, был сбит вражеский дрон).

Накануне военные информировали, что в Киевской области фиксируются вражеские беспилотники. В частности, в области уже была работа ПВО.

Где объявили тревогу

По состоянию на 01:23 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Киевской, Житомирской, Винницкой, Ровенской, Волынской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Харьковской, Запорожской и Донецкой областях.