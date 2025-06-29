У Києві на тлі атаки дронів пролунали вибухи: перші подробиці

Російська атака на Україну 29 червня

Росіяни запустили дрони ще ввечері, 28 червня. Повітряна тривога була оголошена через атаку практично у всіх областях. Опівночі тривогу було оголошено, зокрема, в Рівненській і Хмельницькій областях.

Повітряні сили попередили, що є загроза ракетних ударів для Києва, Кременчука, Сум та інших міст.

Пізніше українців попередили, що на тлі атаки дронів ворог підняв у повітря стратегічні бомбардувальники Ту-95МС. Три борти піднялися з аеродрому "Оленя".

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