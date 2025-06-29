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В Киеве на фоне атаки дронов прогремели взрывы: первые подробности

Иллюстративное фото: в Киеве работает ПВО (Getty Images)
Автор: Мария Рагуткина

В Киеве в ночь на 29 июня на фоне российской атаки при помощи ударных беспилотников типа "Шахед" прогремели взрывы. Работает ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра украинской столице Виталия Кличко.

"В Киеве, на Оболони, работают силы ПВО по враждебным БПЛА. Находитесь в укрытиях", - сообщил он.

Незадолго до этого Кличко предупреждал, что вблизи украинской столицы также работали силы ПВО. Он сообщал, что в сторону Киева летили вражеские дроны.

Российская атака на Украину 29 июня

Россияне запустили дроны еще вечером, 28 июня. Воздушная тревога была объявлена из-за атаки практически во всех областях. В полуночи тревога была объявлена, в том числе, в Ровенской и Хмельницкой областях.

Воздушные силы предупредили, что есть угроза ракетных ударов для Киева, Кременчуга, Сум и других городов.

Позже украинцев предупредили, что на фоне атаки дронов враг поднял в воздух стратегические бомбардировщики Ту-95МС. Три борта поднялись с аэродрома "Оленья".

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