В Киеве на фоне атаки дронов прогремели взрывы: первые подробности

Российская атака на Украину 29 июня

Россияне запустили дроны еще вечером, 28 июня. Воздушная тревога была объявлена из-за атаки практически во всех областях. В полуночи тревога была объявлена, в том числе, в Ровенской и Хмельницкой областях.

Воздушные силы предупредили, что есть угроза ракетных ударов для Киева, Кременчуга, Сум и других городов.

Позже украинцев предупредили, что на фоне атаки дронов враг поднял в воздух стратегические бомбардировщики Ту-95МС. Три борта поднялись с аэродрома "Оленья".

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