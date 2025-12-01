UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

У Києві на тиждень змінюють маршрути кілька трамваїв: що треба знати пасажирам

Низка трамваїв змінить маршрути у Києві (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

У Києві з 2 до 5 грудня змінять маршрути низка трамваїв через ремонт колій на вулиці Кирилівській. Для перевезення пасажирів тимчасово запустять автобус.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення КМДА.

Які маршрути змінюються

Щодня з 10:00 до 17:00 рух трамваїв буде обмежено. №11, 12, 16 курсуватимуть від вул. Йорданської, Пущі-Водиці та станції метро "Героїв Дніпра" до вул. Семена Скляренка.

Схема змінених маршрутів (скриншот)

№19 курсуватиме від Контрактової площі до зупинки "Стадіон "Спартак".

Схема змінених маршрутів (скриншот)

Тимчасовий автобус замість трамвая

Для перевезення пасажирів від Контрактової площі до площі Тараса Шевченка організують тимчасовий автобусний маршрут № 19-Т.

Маршрут проходить через вул. Спаська, Межигірську, Щекавицьку, Костянтинівську, Оленівську, Кирилівську, Сирецьку, Семена Скляренка, Автозаводську, Полярну та закінчується на площі Тараса Шевченка. Зворотний маршрут - у протилежному порядку.

Маршрут тимчасового автобуса (скриншот)

У "Київпастрансі" перепрошують пасажирів за тимчасові незручності та просять враховувати зміни при плануванні поїздок.

Читайте також про те, що у столиці з 29 листопада до 5 грудня частково обмежать рух транспорту на лівоповоротному з’їзді з вулиці Богатирської у напрямку Великої кільцевої дороги.

Раніше ми писали про те, що у Києві можуть дозволити рух зеленою гілкою метро під час повітряної тривоги. Мова про Сирецько-Печерську лінію, зокрема про ділянку в районі станцій "Видубичі" - "Славутич", яка проходить над Дніпром. За даними власних джерел РБК-Україна, відповідне рішення уже готують на рівні столичної влади та Ради оборони міста.

Київ