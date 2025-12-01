В Киеве на неделю меняют маршруты несколько трамваев: что надо знать пассажирам

Какие маршруты меняются

Ежедневно с 10:00 до 17:00 движение трамваев будет ограничено. №11, 12, 16 будут курсировать от ул. Иорданской, Пущи-Водицы и станции метро "Героев Днепра" до ул. Семена Скляренко.

Схема измененных маршрутов (скриншот)

№19 будет курсировать от Контрактовой площади до остановки "Стадион "Спартак".

Схема измененных маршрутов (скриншот)

Временный автобус вместо трамвая

Для перевозки пассажиров от Контрактовой площади до площади Тараса Шевченко организуют временный автобусный маршрут № 19-Т.

Маршрут проходит через ул. Спасская, Межигорскую, Щекавицкую, Константиновскую, Еленовскую, Кирилловскую, Сырецкую, Семена Скляренко, Автозаводскую, Полярную и заканчивается на площади Тараса Шевченко. Обратный маршрут - в противоположном порядке.

Маршрут временного автобуса (скриншот)

В "Киевпастрансе" приносят извинения пассажирам за временные неудобства и просят учитывать изменения при планировании поездок.