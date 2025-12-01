В Киеве на неделю меняют маршруты несколько трамваев: что надо знать пассажирам

В Киеве со 2 по 5 декабря изменят маршруты ряд трамваев из-за ремонта путей на улице Кирилловской. Для перевозки пассажиров временно запустят автобус.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение КГГА.
Ежедневно с 10:00 до 17:00 движение трамваев будет ограничено. №11, 12, 16 будут курсировать от ул. Иорданской, Пущи-Водицы и станции метро "Героев Днепра" до ул. Семена Скляренко.
№19 будет курсировать от Контрактовой площади до остановки "Стадион "Спартак".
Для перевозки пассажиров от Контрактовой площади до площади Тараса Шевченко организуют временный автобусный маршрут № 19-Т.
Маршрут проходит через ул. Спасская, Межигорскую, Щекавицкую, Константиновскую, Еленовскую, Кирилловскую, Сырецкую, Семена Скляренко, Автозаводскую, Полярную и заканчивается на площади Тараса Шевченко. Обратный маршрут - в противоположном порядке.
В "Киевпастрансе" приносят извинения пассажирам за временные неудобства и просят учитывать изменения при планировании поездок.
