У Києві на тиждень змінюють маршрути кілька трамваїв: що треба знати пасажирам
У Києві з 2 до 5 грудня змінять маршрути низка трамваїв через ремонт колій на вулиці Кирилівській. Для перевезення пасажирів тимчасово запустять автобус.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення КМДА.
Які маршрути змінюються
Щодня з 10:00 до 17:00 рух трамваїв буде обмежено. №11, 12, 16 курсуватимуть від вул. Йорданської, Пущі-Водиці та станції метро "Героїв Дніпра" до вул. Семена Скляренка.
Схема змінених маршрутів (скриншот)
№19 курсуватиме від Контрактової площі до зупинки "Стадіон "Спартак".
Схема змінених маршрутів (скриншот)
Тимчасовий автобус замість трамвая
Для перевезення пасажирів від Контрактової площі до площі Тараса Шевченка організують тимчасовий автобусний маршрут № 19-Т.
Маршрут проходить через вул. Спаська, Межигірську, Щекавицьку, Костянтинівську, Оленівську, Кирилівську, Сирецьку, Семена Скляренка, Автозаводську, Полярну та закінчується на площі Тараса Шевченка. Зворотний маршрут - у протилежному порядку.
Маршрут тимчасового автобуса (скриншот)
У "Київпастрансі" перепрошують пасажирів за тимчасові незручності та просять враховувати зміни при плануванні поїздок.
