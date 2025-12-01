У Києві на тиждень змінюють маршрути кілька трамваїв: що треба знати пасажирам

У Києві з 2 до 5 грудня змінять маршрути низка трамваїв через ремонт колій на вулиці Кирилівській. Для перевезення пасажирів тимчасово запустять автобус.

У "Київпастрансі" перепрошують пасажирів за тимчасові незручності та просять враховувати зміни при плануванні поїздок.

Маршрут проходить через вул. Спаська, Межигірську, Щекавицьку, Костянтинівську, Оленівську, Кирилівську, Сирецьку, Семена Скляренка, Автозаводську, Полярну та закінчується на площі Тараса Шевченка. Зворотний маршрут - у протилежному порядку.

Щодня з 10:00 до 17:00 рух трамваїв буде обмежено. №11, 12, 16 курсуватимуть від вул. Йорданської, Пущі-Водиці та станції метро "Героїв Дніпра" до вул. Семена Скляренка.

Читайте також про те, що у столиці з 29 листопада до 5 грудня частково обмежать рух транспорту на лівоповоротному з’їзді з вулиці Богатирської у напрямку Великої кільцевої дороги.

Раніше ми писали про те, що у Києві можуть дозволити рух зеленою гілкою метро під час повітряної тривоги. Мова про Сирецько-Печерську лінію, зокрема про ділянку в районі станцій "Видубичі" - "Славутич", яка проходить над Дніпром. За даними власних джерел РБК-Україна, відповідне рішення уже готують на рівні столичної влади та Ради оборони міста.