Главная » Жизнь » Изменения

В Киеве на неделю меняют маршруты несколько трамваев: что надо знать пассажирам

Понедельник 01 декабря 2025 15:15
В Киеве на неделю меняют маршруты несколько трамваев: что надо знать пассажирам Ряд трамваев изменит маршруты в Киеве (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

В Киеве со 2 по 5 декабря изменят маршруты ряд трамваев из-за ремонта путей на улице Кирилловской. Для перевозки пассажиров временно запустят автобус.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение КГГА.

Какие маршруты меняются

Ежедневно с 10:00 до 17:00 движение трамваев будет ограничено. №11, 12, 16 будут курсировать от ул. Иорданской, Пущи-Водицы и станции метро "Героев Днепра" до ул. Семена Скляренко.

Схема зміненої ділянки трамвайних маршрутів №№ 11, 12, 16Схема измененных маршрутов (скриншот)

№19 будет курсировать от Контрактовой площади до остановки "Стадион "Спартак".

Схема трамвайного маршруту № 19 на час ремонту трамвайних колійСхема измененных маршрутов (скриншот)

Временный автобус вместо трамвая

Для перевозки пассажиров от Контрактовой площади до площади Тараса Шевченко организуют временный автобусный маршрут № 19-Т.

Маршрут проходит через ул. Спасская, Межигорскую, Щекавицкую, Константиновскую, Еленовскую, Кирилловскую, Сырецкую, Семена Скляренко, Автозаводскую, Полярную и заканчивается на площади Тараса Шевченко. Обратный маршрут - в противоположном порядке.

Схема тимчасового автобусного маршруту № 19-Т на час ремонту трамвайних колійМаршрут временного автобуса (скриншот)

В "Киевпастрансе" приносят извинения пассажирам за временные неудобства и просят учитывать изменения при планировании поездок.

Читайте также о том, что в столице с 29 ноября по 5 декабря частично ограничат движение транспорта на левоповоротном съезде с улицы Богатырской в направлении Большой кольцевой дороги.

Ранее мы писали о том, что в Киеве могут разрешить движение по зеленой ветке метро во время воздушной тревоги. Речь о Сырецко-Печерской линии, в частности об участке в районе станций "Выдубичи" - "Славутич", который проходит над Днепром. По данным собственных источников РБК-Украина, соответствующее решение уже готовят на уровне столичной власти и Совета обороны города.

