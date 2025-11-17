У Києві на тиждень змінять маршрути трамваїв через ремонт колій: що треба знати пасажирам
У Києві з 17 до 21 листопада трамваї № 11, 12, 16 та 19 курсуватимуть за зміненими маршрутами через ремонт трамвайних колій на вул. Кирилівській.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення КМДА.
Зміни для трамваїв №11, 12 і 16
Щоденно з 10:00 до 17:00 транспорт курсуватиме: від вул. Йорданської, Пущі-Водиці та ст. м. "Героїв Дніпра" до вул. Семена Скляренка.
У "Київпастрансі" зазначають, що схеми показують об’їзди, закриті ділянки та доступні зупинки.
Зміни на маршрутах трамваїв №11, 12 і 16 (інфографіка "Київпастранс")
Маршрут трамвая №19
Трамвай №19 курсуватиме від Контрактової площі до зупинки "Стадіон "Спартак".
Схема маршруту позначає всі зупинки та напрямки руху на час ремонту колій.
Зміни у маршруті трамвая №19 (інфографіка "Київпастранс")
Тимчасовий автобусний маршрут №19-Т
Для перевезення пасажирів від Контрактової площі до площі Тараса Шевченка організували тимчасовий автобус №19-Т.
Прямий напрямок: вул. Спаська → вул. Межигірська → вул. Щекавицька → вул. Костянтинівська → вул. Оленівська → вул. Кирилівська → вул. Сирецька → вул. Семена Скляренка → вул. Автозаводська → вул. Полярна → площа Тараса Шевченка.
Зворотний напрямок: площа Тараса Шевченка → вул. Полярна → вул. Автозаводська → вул. Семена Скляренка → вул. Сирецька → вул. Кирилівська → вул. Щекавицька → вул. Костянтинівська → вул. Спаська → Контрактова площа.
У "Київпастрансі" перепрошують за тимчасові незручності та закликають пасажирів планувати поїздки заздалегідь.
Схема тимчасового автобусного маршруту (інфографіка "Київпастранс")
