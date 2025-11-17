У Києві на тиждень змінять маршрути трамваїв через ремонт колій: що треба знати пасажирам

У Києві з 17 до 21 листопада трамваї № 11, 12, 16 та 19 курсуватимуть за зміненими маршрутами через ремонт трамвайних колій на вул. Кирилівській.

Щоденно з 10:00 до 17:00 транспорт курсуватиме: від вул. Йорданської, Пущі-Водиці та ст. м. "Героїв Дніпра" до вул. Семена Скляренка.

Читайте також про те, що у Києві з’явилась петиція з пропозицією щодня зупиняти поїзди метро о 9:00 на хвилину мовчання. Ініціатор закликає транслювати оголошення про пам’ять загиблих унаслідок війни на станціях і у вагонах, щоб символічно вшанувати героїв і підтримати національну традицію.

Раніше ми писали, що у Києві та Дніпрі з 1 листопада змінився швидкісний режим: на окремих ділянках доріг обмеження знижено до 50 км/год. У столиці це стосується чотирьох магістралей, у Дніпрі - низки набережних, шосе та мостів. Зміни введені після завершення дії літніх обмежень швидкості.