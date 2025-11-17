ua en ru
В Киеве на неделю изменят маршруты трамваев из-за ремонта путей: что надо знать пассажирам

Киев, Понедельник 17 ноября 2025 15:31
UA EN RU
В Киеве на неделю изменят маршруты трамваев из-за ремонта путей: что надо знать пассажирам В Киеве несколько трамваев временно изменят маршруты (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Василина Копытко

В Киеве с 17 по 21 ноября трамваи № 11, 12, 16 и 19 будут курсировать по измененным маршрутам из-за ремонта трамвайных путей на ул. Кириловской.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение КГГА.

Изменения для трамваев №11, 12 и 16

Ежедневно с 10:00 до 17:00 транспорт будет курсировать: от ул. Иорданской, Пущи-Водицы и ст. м. "Героев Днепра" до ул.

В "Киевпастрансе" отмечают, что схемы показывают объезды, закрытые участки и доступные остановки.

Схема показує тимчасову зміну маршрутів трамваїв 11, 12 і 16 через ремонт колій: позначено об’їзди, закриті ділянки та доступні зупинки.Изменения на маршрутах трамваев №11, 12 и 16 (инфографика "Киевпастранс")

Маршрут трамвая №19

Трамвай №19 будет курсировать от Контрактовой площади до остановки "Стадион "Спартак".

Схема маршрута обозначает все остановки и направления движения на время ремонта путей.

Схема маршруту трамвая 19 між Контрактовою площею та стадіоном «Спартак» із позначеними зупинками та напрямком руху на час ремонту колій.Изменения в маршруте трамвая №19 (инфографика "Киевпастранс")

Временный автобусный маршрут №19-Т

Для перевозки пассажиров от Контрактовой площади до площади Тараса Шевченко организовали временный автобус №19-Т.

Прямое направление: ул. Спасская → ул. Межигорская → ул. Щекавицкая → ул. Константиновская → ул. Оленевская → ул. Кирилловская → ул. Сырецкая → ул. Семена Скляренко → ул. Автозаводская → ул. Полярная → площадь Тараса Шевченко.

Обратное направление: площадь Тараса Шевченко → ул. Полярная → ул. Автозаводская → ул. Семена Скляренко → ул. Сырецкая → ул. Кирилловская → ул. Щекавицкая → ул. Константиновская → ул. Спасская → Контрактовая площадь.

В "Киевпастрансе" приносят извинения за временные неудобства и призывают пассажиров планировать поездки заранее.

Схема тимчасового автобусного маршруту 19Т між Контрактовою площею та площею Шевченка з позначеними зупинками, напрямком руху та основними вулицями.Схема временного автобусного маршрута (инфографика "Киевпастранс")

Читайте также о том, что в Киеве появилась петиция с предложением ежедневно останавливать поезда метро в 9:00 на минуту молчания. Инициатор призывает транслировать объявления о памяти погибших в результате войны на станциях и в вагонах, чтобы символически почтить героев и поддержать национальную традицию.

Ранее мы писали, что в Киеве и Днепре с 1 ноября изменился скоростной режим: на отдельных участках дорог ограничение снижено до 50 км/ч. В столице это касается четырех магистралей, в Днепре - ряда набережных, шоссе и мостов. Изменения введены после завершения действия летних ограничений скорости.

