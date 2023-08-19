В Києві на тиждень перекриють рух Хрещатиком

"До уваги водіїв. У зв’язку з підготовкою та проведенням святкових заходів в центрі Києва буде перекритий автомобільний рух вулицею Хрещатик на ділянці від Майдану Незалежності до вулиці Богдана Хмельницького", - заявив Попко.

Як відзначив голова КМВА, обмеження діятиме з 23:00 години 20-го серпня до 23:30 години 28-го серпня.

Чого очікувати на День Незалежності?

За словами речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, російські терористи відомі своїм тяжінням до "сакральних" дат, у зв'язку з чим День Незалежності черговий "скрєпний" привід завдати удар по Україні.

Зокрема в ГУР допускають ризик провокацій на свята. Закликають українців не нехтувати власною безпекою.

Водночас Ігнат зауважив, що у ці дні в Україні військові будуть посилено, виважено та впевнено контролювати обстановку, як роблять це завжди.