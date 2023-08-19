RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Киеве на неделю перекроют движение по Крещатику

Фото: в Киеве на неделю перекроют движение по Крещатику (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В рамках подготовки к праздничным мероприятиям в Киеве с завтрашнего дня временно перекроют движение по улице Крещатик. Ограничение будет действовать в течение недели.

Об этом рассказал начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал КГВА.

"Вниманию водителей. В связи с подготовкой и проведением праздничных мероприятий в центре Киева будет перекрыто автомобильное движение по улице Крещатик на участке от Майдана Независимости до улицы Богдана Хмельницкого", - заявил Попко. 

Как отметил глава КГВА, ограничение будет действовать с 23:00 часов 20-го августа до 23:30 часов 28-го августа.

Чего ожидать на День Независимости?

По словам представителя командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, российские террористы известны своим тяготением к "сакральным" датам, в связи с чем День Независимости очередной "скрепный" повод нанести удар по Украине. 

В частности в ГУР допускают риск провокаций на праздники. Призывают украинцев не пренебрегать собственной безопасностью. 

В то же время Игнат отметил, что в эти дни в Украине военные будут усиленно, взвешенно и уверенно контролировать обстановку, как делают это всегда.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевХрещатик