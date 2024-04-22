UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Києві тимчасово не працює фунікулер: у чому причина

Фото: у Києві тимчасово не працює фунікулер (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Києві у понеділок ввечері, 22 квітня, тимчасово не працює фунікулер через проведення безпекових заходів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київпастранс.

"В понеділок, 22 квітня, з 19:00 до 21:00 фунікулер буде зачинений для проведення безпекових заходів", - йдеться у повідомленні.

Киян просять врахувати це тимчасове обмеження при плануванні поїздок. 
 

Фунікулер у Києві

Зазначимо, що фунікулер у Києві пов'язує історичне Верхнє місто та Поділ. Громадський транспорт має лише дві станції. Фунікулер у столиці вперше відкрився у травні 1906 року.

Київський фунікулер не працював із початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому минулого року. Після визволення Київської області від російських загарбників його закрили на ремонт. Повноцінну роботу фунікулер відновив у жовтні 2022 року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ