У Києві тимчасово не працює фунікулер: у чому причина

Фунікулер у Києві

Зазначимо, що фунікулер у Києві пов'язує історичне Верхнє місто та Поділ. Громадський транспорт має лише дві станції. Фунікулер у столиці вперше відкрився у травні 1906 року.

Київський фунікулер не працював із початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому минулого року. Після визволення Київської області від російських загарбників його закрили на ремонт. Повноцінну роботу фунікулер відновив у жовтні 2022 року.

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