В Киеве временно не работает фуникулер: в чем причина

Фуникулер в Киеве

Отметим, что фуникулер в Киеве связывает исторический Верхний город и Подол. Общественный транспорт имеет всего две станции. Фуникулер в столице впервые открылся в мае 1906 года.

Киевский фуникулер не работал с начала полномасштабного вторжения России в феврале прошлого года. После освобождения Киевской области от российских захватчиков его закрыли на ремонт. Полноценную работу фуникулер возобновил в октябре 2022 года.

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