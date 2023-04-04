У Києві тимчасово дозволили паркувати автівки безкоштовно

Зазначається, що жителям Києва поки не потрібно сплачувати за паркування через завершення юридичних процедур, пов'язаних з оновленням договорів. Про зміни обіцяють повідомити через застосунок "Київ Цифровий".

Водночас водіїв закликають паркуватися у дозволених місцях відповідно до правил дорожнього руху. Адже за порушення ПДР передбачені штрафи, які продовжують діяти.

"Також нагадуємо, що на вулицях міста працюють "паркувальники"-шахраї, які вимагають у водіїв готівку. Про такі випадки треба повідомляти поліцію", - повідомили у КМДА.

Нагадаємо, з початку повномасштабної війни у Києві зробили парковку на муніципальних майданчиках безкоштовною. Проте на початку листопада у столиці відновили оплату за паркування, а тарифи на погодинну стоянку збільшилися.

Також зазначимо, що у Києві з 26 березня скоротили комендантську годину. Тепер вона триває з опівночі до 5:00.

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