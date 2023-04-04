RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Киеве временно разрешили парковать автомобили бесплатно

Фото: в Киеве на муниципальных площадках можно парковать авто бесплатно (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Бесплатно парковать авто разрешили в Киеве на муниципальных площадках. Причиной этого являются проблемы с оплатой за парковку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской госадминистрации.

Отмечается, что жителям Киева пока не нужно оплачивать парковку из-за завершения юридических процедур, связанных с обновлением договоров. Об изменениях обещают сообщить через приложение "Киев Цифровой".

В то же время водителей призывают парковаться в разрешенных местах в соответствии с правилами дорожного движения. Ведь за нарушение ПДД предусмотрены штрафы, которые продолжают действовать.

"Также напоминаем, что на улицах города работают "парковщики"-мошенники, требующие у водителей наличные деньги. О таких случаях надо сообщать полицию", - сообщили в КГГА.

Напомним, с начала полномасштабной войны в Киеве сделали парковку на муниципальных площадках бесплатной. Однако в начале ноября в столице возобновили оплату за парковку, а тарифы на почасовую стоянку увеличились.

Также отметим, что в Киеве с 26 марта сократили комендантский час. Теперь он длится с полуночи до 5:00.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
КГГАКиев