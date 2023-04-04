В Киеве временно разрешили парковать автомобили бесплатно

Отмечается, что жителям Киева пока не нужно оплачивать парковку из-за завершения юридических процедур, связанных с обновлением договоров. Об изменениях обещают сообщить через приложение "Киев Цифровой".

В то же время водителей призывают парковаться в разрешенных местах в соответствии с правилами дорожного движения. Ведь за нарушение ПДД предусмотрены штрафы, которые продолжают действовать.

"Также напоминаем, что на улицах города работают "парковщики"-мошенники, требующие у водителей наличные деньги. О таких случаях надо сообщать полицию", - сообщили в КГГА.

Напомним, с начала полномасштабной войны в Киеве сделали парковку на муниципальных площадках бесплатной. Однако в начале ноября в столице возобновили оплату за парковку, а тарифы на почасовую стоянку увеличились.

Также отметим, что в Киеве с 26 марта сократили комендантский час. Теперь он длится с полуночи до 5:00.

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