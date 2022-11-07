У Києві повернули платне паркування для автомобілів: тарифи
Сьогодні, 7 листопада, у Києві паркування для автомобілів на майданчиках КП "Київтранспарксервіс" знову стало платним, тарифи на погодинну стоянку збільшилися.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.
Як і раніше, паркування на муніципальних паркінгах є платним з понеділка по п'ятницю з 8:00 до 22:00. В інші години, а також цілодобово у вихідні можна паркуватися безкоштовно.
Вартість паркування за одну годину на відведених платних парковках КП "Київтранспарксервіс" в залежності від зони паркування встановлена в розмірі:
- І зона – 35 гривень;
- ІІ зона – 25 гривень;
- ІІІ зона – 5 гривень.
Автомобілісти мають можливість придбати місячний абонементний паркувальний талон, який діятиме з першого до останнього дня календарного місяця. Його вартість у паркувальних зонах така:
- І-ІІІ – 5733 гривні;
- І-ІІ – 5145 гривень;
- ІІ-ІІІ – 2940 гривень;
- ІІІ – 882 гривні.
Вартість денного абонементного талону на легковий автомобіль з 08:00 до 22:00 у межах паркувальних зон становить:
- І-ІІІ – 390 гривень;
- І-ІІ – 350 гривень;
- ІІ-ІІІ – 250 гривень;
- ІІІ – 50 гривень.
Вартість послуг на паркування на спеціально обладнаних перехоплюючих майданчиках в залежності від кількості годин паркування встановлена в розмірі:
- до години включно – 5 гривень;
- до 2 години включно – 10 гривень;
- до 12 години включно – 11 гривень;
- до 13 години включно – 16 гривень;
- до 14 години включно – 21 гривня;
- за добу – 22 гривні.
Знайти вільні паркомісця та оплатити паркування можна у додатку "Київ Цифровий" у розділі "Погодинне паркування". Можливість придбати місячні паркувальні абонементи також незабаром з'являться у додатку.
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