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У Києві тимчасово бракує деяких ліків: "Фармація" пояснила причину і звернулась до киян

00:41 17.09.2026 Чт
2 хв
aimg Катерина Коваль
Фото: в Києві тимчасово зменшилась кількість імпортних ліків (Getty Images)

У мережі комунальних аптек "Фармація" спостерігається тимчасове зменшення кількості окремих імпортних ліків та препаратів для лікування хронічних захворювань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис КМДА.

За словами представників комунального підприємства, ситуація пов'язана з порушенням логістичних ланцюгів виробників і постачальників ліків - через пошкодження складських об'єктів, де зберігались лікарські засоби. Це вплинуло на своєчасність постачання окремих препаратів до аптечної мережі.

Водночас підвищений попит на ліки поступово стабілізується. Підприємство продовжує роботу з постачальниками та партнерами, щоб відновити стабільну логістику й поповнити асортимент препаратів, на які зараз зберігається підвищений попит.

Фахівці "Фармації" опрацьовують усі доступні можливості для якнайшвидшого відновлення необхідного асортименту. Ситуація перебуває на постійному контролі підприємства - у міру відновлення постачання наявність ліків в аптеках поступово зростатиме.

У "Фармації" попросили мешканців не створювати надмірних запасів лікарських засобів без нагальної потреби - це дозволить забезпечити доступність необхідних препаратів для всіх пацієнтів, які їх реально потребують.

Нагадаємо, саме через подібні удари й виникли нинішні перебої - 3 вересня російська атака вже знищила склад лікарських засобів компанії "Аптека доброго дня", унаслідок чого втрачено сотні тонн медикаментів, які мали надійти пацієнтам у різних регіонах України.

На початку вересня Росія здійснила цілу серію ударів по фармацевтичній інфраструктурі - постраждали й інші великі логістичні комплекси, зокрема пошкоджено склади фармгіганта Teva та компанії "Біокон".

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