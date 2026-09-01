У Києві тимчасово бракує деяких ліків: "Фармація" пояснила причину і звернулась до киян

За словами представників комунального підприємства, ситуація пов'язана з порушенням логістичних ланцюгів виробників і постачальників ліків - через пошкодження складських об'єктів, де зберігались лікарські засоби. Це вплинуло на своєчасність постачання окремих препаратів до аптечної мережі.

Водночас підвищений попит на ліки поступово стабілізується. Підприємство продовжує роботу з постачальниками та партнерами, щоб відновити стабільну логістику й поповнити асортимент препаратів, на які зараз зберігається підвищений попит.

Фахівці "Фармації" опрацьовують усі доступні можливості для якнайшвидшого відновлення необхідного асортименту. Ситуація перебуває на постійному контролі підприємства - у міру відновлення постачання наявність ліків в аптеках поступово зростатиме.

У "Фармації" попросили мешканців не створювати надмірних запасів лікарських засобів без нагальної потреби - це дозволить забезпечити доступність необхідних препаратів для всіх пацієнтів, які їх реально потребують.