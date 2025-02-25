У Києві тимчасове погіршення стану повітря: де найвищий рівень забруднення

Нагадаємо, РБК-Україна розповідало про те, чому якість повітря взимку може напряму залежати від погоди.

Тим часом синоптик повідомила, яку погоду очікувати в Україні сьогодні, 25 лютого.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.