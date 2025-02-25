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У Києві тимчасове погіршення стану повітря: де найвищий рівень забруднення

Ілюстративне фото: у Києві тимчасове погіршення стану повітря: де найвищий рівень забруднення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У Києві фіксується погіршення якості повітря. Найгірша ситуація спостерігається на лівому березі столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Ймовірною причиною погіршення стану повітря є накопичення завислих речовин. Водночас маловітряна погода за підвищеного атмосферного тиску не сприяє розсіюванню пилу. 

У КМДА радять:  

  • зачинити вікна; 
  • обмежити перебування на вулиці; 
  • пити багато води; 
  • ввімкнути очищувач повітря, якщо він наявний.  

Стежити за станом атмосферного повітря та радіаційним фоном у Києві в режимі реального часу можна:

Фото: у Києві тимчасове погіршення стану повітря (asm.kyivcity.gov.ua)

Нагадаємо, РБК-Україна розповідало про те, чому якість повітря взимку може напряму залежати від погоди.

Тим часом синоптик повідомила, яку погоду очікувати в Україні сьогодні, 25 лютого.

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Київ